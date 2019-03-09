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السيطرة على حريق فى جرار قطار أسيوط

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أرشيفية

متابعات - الدويني فولي

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تمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط، السبت، من السيطرة على حريق في جرار القطار رقم 921 القادم من القاهرة إلى أسوان دون وقوع خسائر في الأرواح.

وشهدت منطقة السكة الحديدة بمركز صدفا في أسيوط حالة من الارتباك إثر اندلاع النيران في جرار القطار رقم 921 القادم من القاهرة إلى أسوان.

وكان قد تلقى اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من العميد محمود مهران، مأمور مركز شركة صدفا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع النيران بالقطار رقم 921 القادم من القاهرة لأسوان.

وعلى الفور، انتقل العميد عادل هيكل، مفتش مباحث السكة الحديد، والمقدم أحمد مخلوف، رئيس مباحث السكة الحديد بأسيوط، وسيارات الإطفاء والإسعاف والشرطة والحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون وقوع خسائر في الأرواح.

وبالمعاينة تبين اندلاع النيران في جرار القطار وجارٍ استبدال الجرار وتسيير حركة سير القطارات.

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