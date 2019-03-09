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ايقاف 1438 سائق مدرسى عن العمل بسبب المخدرات

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الدكتور غادة والى، وزير التضامن
الدكتور غادة والى، وزير التضامن

متابعات حنان حمدتو

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غادة والى

وزارة التضامن الاجتماعى

صنجوق مكافحة وعلاج الادمان

قالت غادة والى وزيرة  التضامن الاجتماعى  ورئيس  لجنة  الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية انه تم ايقاف  1438 سائقا حتى الآن خلال الفصل الدراسى الحالى في محافظات القاهرة والجيزة الشرقية والغربية والدقهلية  عن العمل وذلك بعد ما تبين تعاطى 27 سائقا للمواد المخدرة منهم 17 حالة حشيش و8 ترامادول و2 مورفين، لافتة إلى أن اللجنة تقوم بتنفيذ العديد من حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية طوال الفصل الدراسى الحالى، ويتم تحرير محاضر لمن يثبت تعاطية للمواد المخدرة وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت والي فى بيان لها أنه يتم أيضا الكشف على السائقين جنائيا مع أقسام الشرطة بعد اكتشاف خلال الفترة الماضية وجود بعض السائقين الذين يعملون في المدارس عليهم أحكام في قضايا نصب وسرقة بالإكراه، حيث يتواجد أحد ضباط أقسام الشرطة مع لجنة الكشف على السائقين للحصول على البيانات والتأكد من عدم وجود أحكام على السائقين، خاصة في ظل تعاقد بعض المدارس مع شركات خاصة للاستعانة بالسائقين لاستقلال الطلاب وعدم تحققهم من الصحائف الجنائية لهم.

وقال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن  مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنه سيتم التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية، مع استمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة، ويتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة.

وأضاف أنه جار إعداد كتاب دوري يتضمن الضوابط وكافة التيسيرات التي تمكن الحملات من تحقيق أهدافها، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم كما يتم إعداد قاعدة بيانات عن جميع الحافلات المدرسية التابعة للمدارس وكذلك والحافلات التي تتعاقد معها لنقل الطلاب من قبل الشركات الخاصة مع ضرورة الإفادة بأى تحديث في هذه البيانات مع استمرار تكثيف حملات الكشف بشكل مفاجئ.

على جانب آخر يواصل الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان " 16023 " تلقى  شكاوى  من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطى سائقى أتوبيسات المدارس ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه يتم  فصله من المدرسة وتحرير محاضر وإحالتها  للنيابة لاتخاذ الإجراءات  القانونية اللازمة.

 


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