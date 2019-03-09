قرار جديد بشأن متهمي حادث حريق "محطة مصر"

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عمرو محمد-متابعات

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مصر

المعارضة

حبس

النائب العام

محطة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، حبس 5 متهمين قرر النائب العام حبسهم منذ عدة أيام، فى واقعة اصطدام قطار برصيف محطة مصر، والذى أسفر عن استشهاد 20 شخصاً وإصابة 43 آخرين، وذلك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وذكر بيان النائب العام إنه استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في القضية رقم 518 لسنة 2019، إداري الأزبكية، في واقعة حادث القطار بمحطة سكك حديد مصر، في ميدان رمسيس.

وقررت النيابة العامة حبس كلا مدير تشغيل قطارات المحطة، وناظر حوش أبوغاطس، وملاحظ مناورة أبوغاطس، واثنين من ملاحظي تشغيل قطارات أبوغاطس .

وكان قد نشب حريق هائل، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان، ما أدى إلى انفجار “تنك البنزين”، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربة الأولى والثانية بالقطار .


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