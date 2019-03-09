بعد "نمر وان" و"الملك" محمد رمضان يستعد لـ"The Moon "

09 مارس 2019 - 03:27 م

كشف الفنان محمد رمضان، عن صورة جديدة من كواليس الفيديو كليب الجديد المرتقب صدوره الأيام القادمة والذى يأتى بعنوان The Moon من إخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى.

وكان قد نشر منذ ساعات رمضان مقطع فيديو من كواليس تصويره للكليب وهو يغنى كلماته "أنجح لحد ما كل الفشلة يكرهوك، نمبر وان ولا عزاء لنمبر تو، ضيعت حياتى فى ايه ربنا هيحاسبنى، بصحى كل يوم مش بفكر إلا فى حلمى، مفيش وقت للنوم قطر العمر بيجري، ولما الابواب بتقفل بقف وأكسرها برجلى، بقف وأكسرها برجلى".

يذكر أن الفنان محمد رمضان يخوض السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "زلزال"، الذى يعد أول تعاون مع شركة سينرجى، من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج إبراهيم فخر، ويشارك فى بطولته ماجد المصرى، نسرين أمين، حلا شيحة، هنادة معنى، أحمد صيام، وعدد كبير من النجوم، بالإضافة لضيوف الشرف .