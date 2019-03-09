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منذ بدء الصدام

الهند تسقط ثالث طائرة عسكرية باكستانية

عرب وعالم

تحطم طائرة (أرشيفية)
تحطم طائرة (أرشيفية)

وكالات

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طائرة عسكرية

أفادت مصادر عسكرية بأن "الجيش الهندي أسقط اليوم السبت، طائرة تجسس من دون طيار تابعة لباكستان فوق ولاية راجستان قرب الحدود بين الدولتين".

ونقلت وكالة أنباء آسيا "ANI " عن مصادر في الجيش قولها إن "القوات الهندية أسقطت الطائرة المسيرة لدى محاولتها دخول المجال الجوي للبلاد".

وهذه هي الطائرة المسيرة الباكستانية الثالثة التي تسقطها القوات الهندية بعد شن نيودلهي غارات جوية على معسكر لتنظيم "جيش محمد" داخل الأراضي الباكستانية في 26 فبراير الماضي.

وتصاعدت حدة التوتر بين الهند وباكستان منذ هجوم كشمير، الذي أودى بحياة 40 شرطيا هنديا في 14 فبراير الماضي، الأمر الذي ردت عليه نيودلهي بشن غارة جوية على معسكر في كشمير الباكستانية تابع لجماعة "جيش محمد" التي تبنت الهجوم.

وإثر ذلك، وقع صدام جوي في 26 فبراير، أسقط خلاله سلاح الجو الباكستاني طائرة مقاتلة هندية، وأسر لفترة وجيزة قائدها، قبل أن يسلمه برا للسلطات الهندية في بادرة سلام.


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