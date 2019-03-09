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"حماس" توقف اثنين متهمين بمحاولة اغتيال قيادي بـ"فتح"

عرب وعالم

داخلية غزة
داخلية غزة

وكالات

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حماس

غزة

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فتح

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم السبت، تمكن أجهزتها الأمنية من اعتقال اثنين من منفذي محاولة اغتيال القيادي البارز بحركة "فتح"، أحمد حلس، الجمعة، وسط القطاع.

وقالت الوزارة التي تديرها حركة "حماس"، في بيان لها، إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال اثنين من المشاركين بإطلاق النار على سيارة حلس، وضبط السيارة المستخدمة في العملية".

وأشارت أن أجهزتها الأمنية تواصل العمل لاعتقال اثنين آخرين شاركا في تنفيذ عملية إطلاق النار، وشددت الوزارة على أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة في سبيل المحافظة على حالة الأمن والاستقرار في قطاع غزة.

ومساء الجمعة، قالت حركة "فتح" إن مركبة حلس تعرّضت لإطلاق نار في المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وذكرت "فتح" أن مركبة مجهولة اعترضت طريق "حلس" وأطلقت النار تجاه مركبته دون إصابته أو أي من مرافقيه.

وعقب ذلك، أعلنت وزارة الداخلية في غزة، فتح تحقيق في الحادث.

وأفاد الناطق باسم الداخلية إياد البزم، في بيان، أن التحقيقات الأوّلية أظهرت إصابة مقدّمة السيارة بطلق ناري واحد، دون وقوع إصابات.

وأوضح البزم أن التحقيق بالحادث يهدف لمعرفة هوية الفاعلين والوصول إليهم.

وصباح الجمعة، أدانت "حماس"، محاولة اغتيال حلس، وطالبت الحركة، وازارة الداخلية بـ"الضرب بيد من حديد على كل من يريد نشر الفوضى أو خلط الأوراق والوقيعة بين أبناء شعبنا الفلسطيني".

وكانت حركة "فتح"، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قد حملتا في بيانين منفصلين، مساء الجمعة، حركة "حماس"، مسؤولية محاولة اغتيال حلس.


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