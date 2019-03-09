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بلاغ يتهم محمد محسوب بالتحريض على مؤسسات الدولة

قضايا وحوادث

محمد محسوب
محمد محسوب

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الإخوان

بلاغ

محمد محسوب

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 2699 لسنة 2019 عرائض النائب العام ، ضد الهارب للخارج محمد محسوب احد القيادات الفاعلة فى جماعة الإخوان.

واتهم محمود فى البلاغ محسوب بالانتماء لجماعة إرهابية هدفها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وترويع الأمنيين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر والمساس بالوحدة الوطنية للبلاد .

واستند محمود فى  بلاغه ان محسوب والذى يعد من القيادات الفاعلة لجماعة الاخوان وتنظيمها الدولى ، دأب وبعد هروبه خارج البلاد الى التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والشرطة ونشره لأخبار كاذبة من خلال تصريحاته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وعبر المؤتمرات الصحفية التى يقيمها بالخارج ويمولها قيادات الإخوان الهاربة للخارج ، هدفها الأول تشويه مؤسسات الدولة وإلصاق الاتهامات الكاذبة بها وعرض فيديوهات مفبركة بهدف نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد .

كما اتهم محمود فى بلاغه محسوب بأنه يعد من اكبر المتآمرين على الدولة المصرية من خلال الاجتماعات التى يعقدها وتملها أجهزة معادية للدولة هدفها الوحيد نشر الفوضى داخل مصر، مضيفا ان جميع تصريحات محسوب المحرضة على الدولة تتناقلها جميع القنوات المعادية للدولة والداعمة للإرهاب والارهابيين ، ويتم اعادتها عدة مرات للتحريض على الدولة .

 وأشار محمود إلى أن محسوب يعد من اخطر القيادات الاخوانية التى تدعو للعنف ضد الدولة المصرية ومؤسساتها .

وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، واصدار امر ضبط واحضار لمحمد محسوب ، وادراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء واخطار الانتربول الدولى للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية ، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة .

وارفق محمود فى البلاغ المستندات التى تؤكد لارتكاب محمد محسوب الجرائم المنوه عنها فى البلاغ .


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