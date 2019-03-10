طقس اليوم دافئ والصغرى تسجل 11 درجة

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد حالة الطقس على جميع الأنحاء اليوم الأحد 10 مارس 2019.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد الطقس معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد بالنسبة لهذا الوقت من السنة نهارًا، شديد البرودة ليلاً.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 23

شبين الكوم 11 22

طنطا 10 22

دمنهور 10       21

الإسكندرية 09 19

بلطيم 10 20

مطروح 08 18

السلوم 08 20

سيوة 10 25  

بورسعيد 14 19

دمياط 12 19

الزقازيق 10 22

الإسماعيلية 10 23

السويس 09 23

العريش 06 19

رفح 07 19

رأس سدر 11    25

نخل 03 20

نويبع 14         25

طابا 12 23

كاترين 04       20

الطور 12         23

شرم الشيخ 16 26

الغردقة 14 27

مرسى علم 15   25

الفيوم 10        24

بني سويف 10   24

المنيا 09 25

أسيوط 09       26

سوهاج 10       27

قنا 11  29

الأقصر 11       30

أسوان 12        31

أبوسمبل 13 30

الوادي الجديد 12         28

شلاتين 17       27

أبو رماد 16      26

رأس حدربة 17   25

حلايب 18      24


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