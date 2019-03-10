اليوم.. ليفربول "صلاح" فى اختبار العودة للقمة

10 مارس 2019 - 09:51 ص

تنطلق في تمام الثانية من ظهر اليوم الأحد مباراة كرة القدم بين فريقي ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب الدولي محمد صلاح، مع نظيره بيرنلي علي ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة قبل انطلاق منافسات الجولة، فيما يحتل محمد صلاح المركز الثانى بقائمة ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفًا خلف سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي بفارق هدف وحيد.

وصام محمد صلاح عن التهديف في المباريات الثلاث الماضية لنادي ليفربول بمسابقة الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد وواتفورد وإيفرتون للمرة الأولى منذ انضمامه لصفوف "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

وتسيطر حالة من القلق بين جماهير ليفربول بسبب تراجع الفعالية الهجومية لثلاثي الهجوم الذي يضم محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينيو والسنغالي ساديو ماني حيث سقط الفريق في فخ التعادل السلبي مع مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ ذهابًا في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى إيفرتون.

ويسعى محمد صلاح لمعادلة الرقم القياسى المسجل باسم آلان شيرار وتحطيم الرقم القياسي المسجل باسم فيرناندو توريس، وذلك بالتسجيل في شباك بيرنلي.

وحال نجاح محمد صلاح بالتسجيل فى شباك بيرنلي، سيصبح أسرع لاعب فى تاريخ ليفربول يصل إلى هدفه رقم 50 مع الفريق فى الدوري الإنجليزي، حيث يسجل اللاعب المصرى الظهور الـ 66 فى مسابقة "البريميرليج" بقميص ليفربول، بينما وصل صاحب الرقم الحالى فيرناندو توريس إلى هدفه رقم 50 بعد 72 مباراة.

ويعد آلان شيرار هو أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 50 مع ناد واحد فى تاريخ الدورى الإنجليزي، حيث حقق ذلك الإنجاز فى 66 مباراة عندما كان يلعب فى صفوف بلاكبيرن روفرز.