جبهة "ساويرس" تطالب بعودة "المصريين الأحرار"

10 مارس 2019 - 09:54 ص

دعا الدكتور محمود العلايلى رئيس حزب «المصريين الأحرار» جبهة المهندس نجيب ساويرس، الدكتور عصام خليل رئيس الحزب من الجبهة الأخرى لتنفيذ الحكم القضائي ببطلان رئاسة الأخير للحزب.

وقال العلايلى في تصريحات صحفية له إن الحزب ينتظر استلام الصورة الرسمية للحكم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ، وتأكيد الإدارة الشرعية لجبهة ساويرس.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات التكميلية للهيئة العليا لـ«المصريين الأحرار» أمس أسماء 22 عضوًا فازوا بعضوية الهيئة.

وكان حكم نهائى لمحكمة استئناف القاهرة قد صدر خلال الأيام الماضية؛ بتأييد حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ببطلان الانتخابات التكميلية التي تم إجراؤها على مقعد رئيس الحزب عام 2015، وفاز فيها خليل، بعد إطاحته بساويرس.

ومن جانبه، ذكر الدكتور صلاح فضل رئيس مجلس الأمناء بحزب المصريين الأحرار أن الشعب المصرى فقد ثقته فى دعاة الإسلام السياسى والتيار الدينى عقب 30 يونيو، وأنه لدينا الآن فراغ سياسي ويجب على الأحزاب ملء هذا الفراغ.

وقال أحمد سامر الأمين العام للحزب إن هناك تقدمًا للحزب سياسيًا وتنظيميًا وعلى جميع المستويات، وكان أمامه تحدٍ صعب وتجربة كانت تحتاج إلى مجهود كبير، وأن 2019 هو عام الانطلاق.