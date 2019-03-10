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أسعار القمح تتسبب فى غضب الفلاحين

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محمد برغش
محمد برغش

إيمان هاني

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أكد محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك كثيرًا من الدراسات لتحديد سعر القمح، مع وضع هامش ربح جيد وليس ضعيفًا.

وأضاف "القرش" في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، مع الإعلامي سيد علي، أنهم يرحبون بمحمد برغش، نقيب الفلاحين، لكي يلتقي بهم في الوزارة إذا كان له أي تعليق ويستمعون لملاحظاته ويتم التفاهم والوصول لحلول مرضية.

 من جانبه، أكد محمد برغش، نقيب الفلاحين، أن من يريد عمل دراسات لا يقوم بها من المكاتب، ولكن يقوم بها على الأرض لكي يعرف الحقيقة.

وشدد "برغش"، على أن السعر غير مرضٍ للفلاحين، موضحًا أنه وفقًا للأسعار الجديدة فإن الفلاح سوف يربح حوالي 100 جنيه فقط في الشهر، معقبًا: "حسبي الله ونعم الوكيل". ورد "القرش"، بأنهم يجرون دراساتهم على أرض الواقع، ويرون أن الأمر يراعي التكاليف وهامش الربح، مشددًا: "فيه عائد كويس للفلاح".

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار توريد القمح من المزارعين بتحديد سعر توريد القمح هذا العام 806 جنيهات درجة نقاوة 23.5، و670 جنيهًا درجة نقاوة 23، و655 جنيهًا درجة نقاوة 22.5، وهو سعر التوريد الذي جرى الاتفاق عليه لعام 2018/2019.

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