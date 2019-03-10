رويترز: قرارات البشير «حبر على ورق»

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تحت عنوان "الحكم على متظاهرات سودانيات بـ20 جلدة، والسجن لمدة شهر"، ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، أنه بعد يوم واحد من قرار الرئيس السوداني عمر البشير، بالإفراج عن جميع المتظاهرات السودانيات من السجون، والذي وافق اليوم العالمي للنساء، حكم على تسعة متظاهرات بالجلد والسجن في الخرطوم .

وبدوره، قال تحالف المحامين الديمقراطيين إن "تسعة متظاهرات سودانيات حكم عليهن، أمس السبت، بـ20 جلدة وسجن لمدة شهر بسبب أعمال الشغب بعد يوم من قرار الرئيس عمر البشير بالإفراج عن جميع النساء المحتجزات في المتظاهرات المناهضة للحكومة".

كان قد أعلن "البشير" حالة الطوارئ، الشهر الماضي، وهي واحدة من الإجراءات التي أصدرها الرئيس السوداني عقب الاحتجاجات التي شنت ضده، حيث أنشأ محاكم طوارئ في جميع أنحاء البلاد مثل المحكمة في العاصمة، الخرطوم التي أدانت النساء التسع.

وأوضح التحالف، الذي يعتبر من المنظمين للاحتجاجات ضد البشير، أن "أكثر من 800 شخص قد حوكموا في محاكم الطوارئ".

وتستمر الاحتجاجات ضد البشير وحزبه المؤتمر الوطني بشكل شبه يومي منذ 19 ديسمبر  في جميع أنحاء السودان، إذا أصبح التحدي الأكثر خطورة على منصبه منذ توليه السلطة قبل 30 عامًا.

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