بالصور.. هيكل يعقد جلسة صلح بين عائلتين بالصف

10 مارس 2019 - 09:59 ص

عقد النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمركز الصف، جلسة صلح بين عائلتي أبو ربيع، وأبو سعودي، وذلك بديوان عائلة هيكل بالشوبك الشرقي.

وقال «هيكل»، إن مبادرة الصلح بين المتخاصمين والقضاء على النزاعات والخصومات في البلاد لن تكتمل إلا بمساعدة المشاركة المجتمعية في جلسات ومبادرات الصلح بين العائلات المتخاصمة بمركز الصف حقنًا للعنف، مشيرًا إلى أنه تم التصالح والتوافق بين العائلتين.

ودعا «هيكل»، الحاضرين وجموع الشعب المصري إلى التحلي بتعاليم الدين الإسلامي السمحة واتباع سنة ومنهج رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، من أجل قبول الآخر ونبذ العنف والتعصب، ومن ثم التعايش مع بعضنا البعض في سلم، داعيًا الله أن يبارك هذا الصلح وأن يهدي جميع المتخاصمين، وأن يعم الأمن والسلام والرخاء في كل ربوع مصرنا الحبيبة.

وقدم نائب مستقبل وطن، الشكر إلى رجال وزارة الداخلية في تأمين مراسم الصلح، لإنهاء خصومة دائرة بين عائلتي أبو ربيع، وعائلة أبو سعودي.