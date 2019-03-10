إيقاف صبرى رحيل وإحالته للتحقيق

10 مارس 2019 - 10:00 ص

أعلن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالاتحاد السكندري، إيقاف صبري رحيل نتيجة اعتراضه على الجلوس على دكة البدلاء.

وقال "صلاح الدين" خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت" مع الإعلامى "سيف زاهر": "اللاعب غير جاهز فنيًا ويعاني من حالة استعجال ما أدى إلى تصرفه بشكل خاطئ".

وأضاف: "اعتراض صبري رحيل غير مقبول ولدينا لائحة صارمة بخصوص هذا الأمر، وللأسف موقفه اصطدم باللائحة وبالتالي كان القرار إيقاف وغرامة مالية كبيرة وتحويل للتحقيق".