إيقاف صبرى رحيل وإحالته للتحقيق

محمد عبد الحارس
أعلن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالاتحاد السكندري، إيقاف صبري رحيل نتيجة اعتراضه على الجلوس على دكة البدلاء.
وقال "صلاح الدين" خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت" مع الإعلامى "سيف زاهر": "اللاعب غير جاهز فنيًا ويعاني من حالة استعجال ما أدى إلى تصرفه بشكل خاطئ".
وأضاف: "اعتراض صبري رحيل غير مقبول ولدينا لائحة صارمة بخصوص هذا الأمر، وللأسف موقفه اصطدم باللائحة وبالتالي كان القرار إيقاف وغرامة مالية كبيرة وتحويل للتحقيق".
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