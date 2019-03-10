"الأرصاد": ظاهرة خطيرة تضرب هذه المحافظات غدًا

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إيمان هاني

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حذر خبراء الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية التي تضرب شمال البلاد حتى شمال الصعيد صباح الغد، واصفين إياها بـ"الظاهرة الخطيرة" نظرًا لأنها تحجب جزءًا كبيرا من الرؤية على الطرق السريعة خاصة الصحراوية والساحلية والزراعية، مطالبين قائدي السيارات بضرورة توخي الحذر وإتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور يوميًا.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد بالنسبة لهذا الوقت من السنة نهارا، شديد البرودة ليلاً.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

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