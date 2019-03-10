مجنون يقتحم منزل فنانة شهيرة

10 مارس 2019 - 10:06 ص

اقتحم شخص مجنون يدعى "روجر ألفارادو" منزل المغنية العاملية "تايلور سويفت" في مانهاتن للمرة الثالثة.

وكان "ألفارادو"، قد حطم زجاج منزلها يوم الخميس في الساعة التاسعة، في عملية سطو إجرامية، حيث ألقي القبض عليه ووجهت إليه تهمه التحرش والسرقة، ولكن عندما سُئل عما إذا كان سيعيدها مرة أخرى، قال:" “ربما مع مزيد من العنف، ولكن ليس تجاهها بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

واتهمت الشرطة الشاب البالغ من العمر 22 عاما، بمحاولة نهب الشقة، بعد 30 يوماً فقط من إطلاق سراحة من السجن بسبب اقتحام سابق لمنزل سويفت، في أبريل عام 2018 واستخدامه دشها، وأخذ قيلولة في سريرها.

وحكم على "ألفارادو" بالسجن لمدة ستة أشهر وخمس سنوات ، في ولاية فلوريدا، وأمر بإكمال العلاج في مجال الصحة العقلية، وعندما سُئل عن سبب عدم محاولته مقابلة "سويفت" في حفل موسيقي أو من دون اقتحام منزلها قال: "أوه، لم أفكر في ذلك.. أعتقد أنني كان يجب أن أفعل ذلك أولاً.



