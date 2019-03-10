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وصول كبار رجال الدولة وأسر الشهداء للندوة التثقيفية

الحياة السياسية

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

محمد الخرو

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عبدالفتاح السيسي

الشهداء

الرئيس

مركز المنارة

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الندوة التثقيفية الثلاثين والتي تقيمها القوات المسلحة تزامنًا مع احتفال مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد تحمل عنوان "شهداؤنا قلوبنا" بمركز المنارة بالتجمع الخامس.

وحضر منذ قليل عدد كبير من الوزراء والمسئولين والمحافظين وأعضاء مجلس النواب وقادة القوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى أهالى وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة لحضور الندوة.

وأدى الرئيس السيسي، صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بمناسبة ذكرى "يوم الشهيد"، ورافقه الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي وكبار رجال الدولة وعدد من الوزراء وقادة الأفرع.

وتحدثت الخطبة عن شهداء مصر من رجال القوات المسلحة ومنزلة الشهداء عند الله وحصاد تضحياتهم ما ساعد على حفظ البلاد والعباد.

واجتمع الرئيس السيسي بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة، حيث بدأ بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء.

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