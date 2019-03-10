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شاهد.. المشاط بجولة داخل الجناح المصرى المشارك بالبورصة

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وزيرة السياحة
وزيرة السياحة

أمينة عبد العال

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خلال مشاركتها فى اليوم الثالث لبورصة برلين السياحية ITB 2019 المنعقدة حاليا بالعاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 6 - 10 مارس الجارى، حرصت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة على القيام بجولة داخل الجناح المصرى المشارك بالبورصة.

رحبت الوزيرة خلالها بكل العارضين المشاركين ، مقدمة لهم الشكر على مشاركتهم الفعالة هذا العام وحرصهم على التواجد طوال فعاليات البورصة، وأشارت الى أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص للنهوض بالقطاع ودفع مزيد من حركة السياحة الوافدة الى مصر.

ومن جانبهم قدم العارضين الشكر للوزارة على جهودها في دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وأعربوا عن اعجابهم بتصميم الجناح المصرى بالمعرض هذا العام وما تتضمنه من طرق وأساليب ترويجية جديدة للترويج لمصر.

وأشاروا إلى أن الجناح المصرى بالمعرض شهد اقبالا وتفاعلا كبيرا من الزائرين هذا العام.


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شاهد.. المشاط بجولة داخل الجناح المصرى المشارك بالبورصة شاهد.. المشاط بجولة داخل الجناح المصرى المشارك بالبورصة شاهد.. المشاط بجولة داخل الجناح المصرى المشارك بالبورصة شاهد.. المشاط بجولة داخل الجناح المصرى المشارك بالبورصة شاهد.. المشاط بجولة داخل الجناح المصرى المشارك بالبورصة شاهد.. المشاط بجولة داخل الجناح المصرى المشارك بالبورصة شاهد.. المشاط بجولة داخل الجناح المصرى المشارك بالبورصة شاهد.. المشاط بجولة داخل الجناح المصرى المشارك بالبورصة


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