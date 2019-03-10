السباعي: "كلابي" عندي بالدنيا والزواج ليس من أولوياتى

10 مارس 2019 - 10:19 ص

قالت الفنانة ناهد السباعي، إن الزواج ليس من أولوياتها في الحياة، موضحة أن العمل وأسرتها رقم واحد في حياتها.

وأضافت في لقائها ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن مشاهدتها فيلمًا مع والدتها وكلابها «عسل وسكر» أكثر ما يسعدها في الدنيا، متابعة: «أمي وكلابي عندي بالدنيا، والبنت المستقلة بحياتها وعندها صحابها ومسؤوليات الزواج مش من أولوياتها».

ومازح عمرو أديب «السباعي»، قائلًا: «أكيد العريس بعد اللي حصل بعتلك رسالة طويلة فيها من المنقى يا خيار، طيب الفستان عملتي فيه إيه»، لتتابع الأخيرة: «أكيد بعت رسالة، ولكن كان متفهم أني مش قصدي أعمل كده، والفستان زعلت عليه أوي».

وأشارت إلى فقدان والدها وشقيقها والذي يعد سببًا رئيسيًا في عدم شعورها بفرحة الزواج، وفقدان معاني الحياة الجميلة .

ويُذكر أن الفنانة ناهد السباعي ألغت حفل زفافها قبل ساعات قليلة من إقامة الحفل، في سبتمبر الماضي وأرسلت رسائل اعتذار للمدعوين.