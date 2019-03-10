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لقاءات لتنشيط السياحة على هامش مشاركته فى بورصة برلين السياحية ITB

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تنشيط السياحة
تنشيط السياحة

أمينة عبد العال

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مركز المنارة

واصل المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة لقاءاته المهنية مع ممثلي بعض شركات السياحة وكبار منظمي الرحلات حول العالم؛ وذلك خلال مشاركته ضمن الوفد الحكومي الرسمي المشارك في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB ، والتي تُعقد خلال الفترة من 6-10 مارس الجاري بالعاصمة الألمانية برلين.

حيث التقي السيدة Stefanie Berlin رئيس مجلس إدارة توماس كوك لشرق ووسط أوروبا؛ وتم خلال اللقاء بحث آلية دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من وسط وشرق أوروبا، بالإضافة إلى الوقوف على المعوقات التي يمكن العمل على تذليلها لدفع هذه الحركة السياحية الوافدة لمصر.

كما تم خلال اللقاء الاتفاق على تنفيذ العديد من الفعاليات أهمها تدريب ممثلي المبيعات على بيع المنتج السياحي المصري.

وعقد رئيس الهيئة لقاء مع مسئولي شركة Expedia ؛ وذلك لبحث سبل التعاون السياحي لتنفيذ حملة تسويق إلكترونية للمقاصد المصرية.

كما عقد رئيس الهيئة لقاء مع اتحاد شركات السياحة الناشئة بالسوق الألماني asr ؛ وذلك لبحث آلية قيام هذه الشركات بوضع مصر في كتالوجاتهم السياحية.

وفي سياق متصل عقد رئيس الهيئة عدة لقاءات مع منظمي الرحلات حول العالم؛ حيث عقد لقاء مع منظم الرحلات البولندي ITAKA والذي يعد أهم منظم رحلات بالنسبة لمصر من السوق البولندي؛ حيث تم خلال اللقاء مناقشة كيفية دفع الحركة السياحية الوافدة من السوق البولندي إلى مدينة طابا؛ والتي يقوم منظم الرحلات البولندي ITAKA بتنظيم رحله أسبوعية إليها.

كما عقد رئيس الهيئة لقاء مع ممثلي شركه Tuifly والتي تعد من أهم شركات الطيران العارض بالسوق الألماني، كما تمثل أكبر منظم رحلات بالسوق بالألماني، هذا بالإضافة إلى لقاءه مع منظم الرحلات الفرنسى Fram الذي عاد لتنظيم رحلات سياحية من السوق الفرنسي إلي مصر بعد توقف دام لأكثر من 5 سنوات.

كما عقد رئيس الهيئة لقاء مع منظم الرحلات corendon الذى يعمل بالسوقين الهولندى والبلجيكي؛ والذى وعد خلال اللقاء بزيادة الرحلات السياحية من السوقين البولندي والبلجيكي إلى مدينة الأقصر.

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