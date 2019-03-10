"والي" تزف بشرى لأصحاب المعاشات

10 مارس 2019 - 10:32 ص

أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف معاشات شهر مارس اليوم عبر البنوك، لـ1.5 مليون مستفيد بمبلغ 3.7 مليار جنيه.

وقالت "والي" في تصريحات صحفية إن انتظام عمليات صرف معاشات شهر مارس، إذ اطمأنت إلى سير عملية صرف المعاشات بيسر وبدون شكوى بجميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها بالإضافة إلى المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد.

كما أعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص التي تتابع عمليات الصرف على مدار اليوم أن إجمالى عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى أول أمس قد بلغت 5.099 مليون عملية صرف بقيمة إجمالية تقارب 7 مليارات جنيه وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال ماكينات ATM 1.823 مليون حالة بقيمة إجمالية 2.66 مليار جنيها وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 731 ألف حالة صرف بقيمة إجمالية 1.147 مليار جنيه بالإضافة إلى 2.544 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 3.756 مليار.

كانت والى قد أصدرت تعليماتها بمتابعة سير عمليات صرف المعاشات والعمل على حل أي شكوى من أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف.