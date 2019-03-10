شاهد.. إطلالة عارية لـ"رانيا يوسف" داخل مطعم

10 مارس 2019 - 10:32 ص

شاركت الفنانة رانيا يوسف، صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، ظهرت خلالها مرتدية هوت شورت داخل أحد المطاعم.

وعلقت يوسف علي الصورة قائلة: "تعلم أن تستمتع بكل دقيقة من حياتك".

وسخر الجمهور من هوت شورت رانيا يوسف، إلى حد مبادرتهم بالرد عليها بتعليقات جريئة فمنهم من علق قائلا: "هي نسيت البطانة"، وآخرون علقوا: "لابسة من غير هدوم".

ويأتي ظهور رانيا يوسف بـ الهوت شورت عبر حسابها على "تويتر"، بعد إثارتها للجدل مرتين بسبب ملابسها، الأخيرة كانت خلال حفل توزيع جوائز "دير جيست" في ديسمبر 2018، حينما ارتدت فستان أصفر مفتوح من الجانبين، وتحته هوت شورت أصفر.