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بالصور..

السياحة تتوج زائرات الجناح المصري ببورصة برلين في يوم المرأة العالمى

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السياحة
السياحة

أمينة عبد العال

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قامت وزارة السياحة أمس بالاحتفال بيوم المرأة العالمى فى الجناح المصرى المشارك ببورصة برلين السياحية ITB ، حيث نظم الجناح المصرى العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة احتفالاً بهذا اليوم.

وحرصت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة على القيام بجولة في الجناح وتوزيع تيجان فرعونية على الزائرات والمشاركات بالجناح المصرى بالمعرض، وشهد الجناح اقبالا كبيرات من الزائرات اللآتي حرصن على التقاط الصور .

كما قام الشباب المصري من الطلبة والدارسين المقيمين بألمانيا وابناء الجالية المصرية بألمانيا الذين استعانت بهم وزارة السياحة هذا العام بجولات على أجنحة الدول الأخرى لتقديم الهدايا الفرعونية لهم.

جاء ذلك خلال المشاركة في بورصة برلين السياحية ITB التى تستمر خلال الفترة من 6-10 مارس الحالي في العاصمة الألمانية.

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بالصور.. السياحة تتوج زائرات الجناح المصري ببورصة برلين السياحية في يوم المرأة العالمى بالصور.. السياحة تتوج زائرات الجناح المصري ببورصة برلين السياحية في يوم المرأة العالمى بالصور.. السياحة تتوج زائرات الجناح المصري ببورصة برلين السياحية في يوم المرأة العالمى بالصور.. السياحة تتوج زائرات الجناح المصري ببورصة برلين السياحية في يوم المرأة العالمى


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