تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصًا

10 مارس 2019 - 10:40 ص

تحطمت طائرة ركاب من طراز "بوينج 737" تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية صباح اليوم الأحد أثناء رحلتها إلى العاصمة الكينية نيروبي، وكان على متنها 149 راكبًا وثمانية أفراد طاقم.



وأكد المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية تحطم الطائرة.



وأعرب مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، تعازيه إلى العوائل التي فقدت ذويها فى الكارثة.



ومن غير الواضح بعد أين تحطمت الطائرة، وما إذا كان هناك ناجون من هذا الحادث المأساوى.