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فور عودته من الكونغو..

«انضباط الجبلاية» تستدعى مدير الكرة بالأهلى للتحقيق

الرياضة

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

محمد عبد الحارس

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تستدعى لجنة الانضباط باتحاد الكرة، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، عقب عودة بعثة الفريق من الكونغو للاستماع لأقواله بخصوص شكوى مجلس إدارة الزمالك ضده.

وكان الزمالك تقدم بشكوى رسمية ضده، لإثارة الفتن مؤخرًا من خلال الهجوم على النادى الأبيض.

كما تضمنت شكوى الزمالك أن مدير الكرة بالنادى الأهلى هاجم عناصر اللعبة ووصل الأمر إلى السخرية من لجنة الحكام، حينما أكد أن الحكم محمود البنا أدار مباريات للترجى التونسى أكثر من الزمالك، وكذلك الحال مع لجنة المسابقات بعد تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون لمدة 24 ساعة وسخر قائلاً: «أصل الزمالك بيرجع من أفريقيا والأهلى كان بيرجع من الساحل الشمالى»، واعتبر مجلس النادى الأبيض تلك التصريحات إثارة للرأى العام ولابد من محاسبة مدير الكرة بالأهلى عليها.

وحال امتناع مدير الكرة بالأهلى، عن الحضور سيتم توقيع غرامة مالية أو الإيقاف لفترة معينة.

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