» مصرع 3 فتيات شقيقات فى المنوفية

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لفظت 3 فتيات شقيقات أنفاسهن الأخيرة، إثر تناولهن مادة سامة عن طريق الخطأ، بقرية سمادون التابعة لمركز أشمون بالمنوفية .

وردت معلومات للواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام، كلاً من "ح ه ا" 7 سنوات، وشقيقتيها "ك" 5 سنوات، و"ا" 4 سنوات، مقيمين بقرية سمادون دائرة المركز جثث هامدة .

بالانتقال والفحص وسؤال كلٍ من والدهن ووالدتهن قرروا بتناول بناتهن مادة سامة "سم فئران" بطريق الخطأ أثناء تواجدهم بالمنزل، ونفيا الشبهة الجنائية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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