6 آلاف رجل أمن لحماية فيس بوك بعد واقعة يوتيوب

10 مارس 2019 - 10:53 ص

قامت شركة فيس بوك باتخاذ إجراءات حماية عاجلة، عقب حادثة إطلاق نار قام بها مستخدم لموقع يوتيوب على 3 أشخاص في مقر الشركة في وادي السيليكون في أبريل 2018.

ووفقًا لما ذكرته سكاي نيوز فإنه لقرب مقر فيس بوك من مقر يوتيوب فقد تمت زيادة الإجراءات الأمنية في شركة التواصل الاجتماعي.

ويقوم حراس فيس بوك بارتداء الملابس العادية ولا يظهرون للعيان وهم يجوبون مقر الشركة في وادي السيليكون طوال الوقت لكن يمكن لبعض الموظفين معرفتهم.

وبحسب مقابلة ضمن تحقيق موسع أجرته بيزنيس إنسايدر بشأن الإجراءات الأمنية في فيس بوك بعد حادثة يوتيوب قال كبير مسئولي الأمن في موقع التواصل الاجتماعي نيك لوفرين إن الشركة عززت على الفور من وضعها الأمني، لكن قلة يدركون هذا الأمر داخل مقر الشركة.

وأضاف أن كثيرين من الموظفين أبدوا ارتياحهم من الإجراءات الأمنية، موضحًا أن السلامة هي الأولوية القصوى للشركة.

وبحسب المعلومات فإنه يوجد ما لا يقل عن 6000 شخص يعملون من فريق الأمن العالمي في فيس بوك.

ويشمل ذلك العديد من مقار الشركة في أنحاء العالم، بالإضافة إلى ذلك، فإن رئيس الشركة مارك زوكربيرج يوظف حرسا مسلحين مقار إقامته في "باي إريا".