أمير مرتضى: "عبد الحفيظ" موظف وسيرحل من الأهلى

10 مارس 2019 - 10:57 ص

رد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، على تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، بشأن تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون المقرر له يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية لقناة "المحور" الأحد: "لا نشغل بالنا، في بداية الموسم لم يخرج أي مسئول للحديث عن الأهلي رغم أن وضعه كان أكثر سوءًا في المسابقة".

وأضاف: "يُطلب من المسئولين في الأهلي الخروج بتلك التصريحات حتى تعلم الجماهير أنهم يؤدون عملهم، لكنها ليست أجواء كرة قدم، لن أتباهى بتأجيل مباراة أو الأكثر قوة خارج الملعب، بل نتباهى بمستوى الفريق داخل الملعب".

وأوضح: "هو موظف موجود لا يضمن مكانه في الأهلي ويبحث عن الاستهلاك الجماهيري حتى تتحدث مواقع التواصل الاجتماعي عنه، لكن في النهاية لن نتأثر بتلك التصريحات ولا نتابعها في الزمالك سواء كمسئولين أو لاعبين".

وأكمل: "ليس دوري الرد على شخص يتحدث في أمور خارج كرة القدم".

وتابع: "تراجع النتائج سببها سوء توفيق وانخفاض مستوى الفريق وليس لها علاقة بشيء آخر، الكرة في ملعبنا رغم وجود عشوائية في قرارات اتحاد الكرة التي تؤثر علينا، لكننا لن نتحجج أو نهرب من المباراة إذا تمسك الاتحاد بموقفه".

وكان الزمالك طلب تأجيل مباراة المقاولون المقرر لها يوم الخميس بسبب ضيق الوقت قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة نصر حسين داي في ختام منافسات دور المجموعات للكونفدرالية يوم الأحد المقبل".

وأختتم المشرف العام على الكرة بالزمالك قائلا: "لن ندخل في خلاف مع اتحاد الكرة، فقط سنبدي استيائنا لكننا سنلعب في النهاية ولن نشترط أمور معينة على اتحاد الكرة، الفرق الكبيرة لا تبحث عن مبررات وسنلتزم بأي قرار".

ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة جور ماهيا الكيني مساء اليوم الأحد بالجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفدرالية، في لقاء مرتقب سيسعى فيه الفريق الأبيض لتحقيق الفوز من أجل وضع قدم في دور الثمانية من المسابقة القارية.