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إعلامي لـ"أزارو": "لو لبست الفانلة الحمراء هلعب أحسن منك"

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الإعلامي سعيد حساسين
الإعلامي سعيد حساسين

إيمان هاني

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انتقد الإعلامي سعيد حساسين، أداء فريق النادي الأهلي بعد الهزيمة من فريق فيتا كلوب في منافسات دوري أبطال أفريقيا، قائلا: "والله أزارو مبيعرف يلعب".

وأضاف خلال تقديم برنامج "انفراد" المذاع على فضائية "الرافدين": "جايبين لاعب اسمه أزارو والله أنا لو لبست الفانلة الحمراء هلعب أحسن منه، والله مبيعرفش يلعب".

وتابع حساسين مخاطبا فريق النادي الأهلي :" لاعيبة الأهلي مطلوب شوية تركيز، اللي بيحصل الفترة الأخيرة دا بيدل علي عدم التركيز ، لازم يبقي فيه تحسين مستوي عن كدا، اللي بيحصل دا مش في صالحكم".

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