إعلامي لـ"أزارو": "لو لبست الفانلة الحمراء هلعب أحسن منك"

10 مارس 2019 - 11:02 ص

انتقد الإعلامي سعيد حساسين، أداء فريق النادي الأهلي بعد الهزيمة من فريق فيتا كلوب في منافسات دوري أبطال أفريقيا، قائلا: "والله أزارو مبيعرف يلعب".

وأضاف خلال تقديم برنامج "انفراد" المذاع على فضائية "الرافدين": "جايبين لاعب اسمه أزارو والله أنا لو لبست الفانلة الحمراء هلعب أحسن منه، والله مبيعرفش يلعب".

وتابع حساسين مخاطبا فريق النادي الأهلي :" لاعيبة الأهلي مطلوب شوية تركيز، اللي بيحصل الفترة الأخيرة دا بيدل علي عدم التركيز ، لازم يبقي فيه تحسين مستوي عن كدا، اللي بيحصل دا مش في صالحكم".