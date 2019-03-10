الرئيس: حرصنا على دماء المصريين فى أحداث محمد محمود

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احداث محمد محمود

مركز المنارة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في كلمته خلال الندوة التثقيفية الـ30 للقوات المسلحة، حرص الدولة على عدم  سقوط مصري واحد خلال أحداث محمد محمود.

ويشهد الرئيس الندوة التثقيفية الثلاثين والتي تقيمها القوات المسلحة تزامنًا مع احتفال مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد تحمل عنوان "شهداؤنا قلوبنا" بمركز المنارة بالتجمع الخامس.

وحضر منذ قليل عدد كبير من الوزراء والمسئولين والمحافظين وأعضاء مجلس النواب وقادة القوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى أهالي وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة لحضور الندوة.

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