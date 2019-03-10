الرئيس السيسى يكشف أسرارًا عن أحداث محمد محمود

10 مارس 2019 - 11:23 ص

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة للحفاظ على الوطن لافتًا إلى أن دماء الشهداء بذلت لأجل حماية الشعب المصري والوطن، مشيرًا إلى أنه لا يخشي على المصريين من الخارج.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته باحتفالية يوم الشهيد بالندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمركز المنارة، "كانت فيه مطالب كتير أثناء أحداث محمد محمود، منهم مطلب المجلس العسكرى يمشى، كنا حريصين إن مفيش مصرى يؤذى أو يقتل".

وتابع: "نشعر أن فيه حد وسطنا يشككنا فى أى حاجة، عدا الأمور المتعلقة به هو، وهذا ليس من الأمانة أو الصدق أو الدين، لأن إحنا مصريين مع بعضنا البعض، وهناك من يتصور أن يستبيح دمنا وآمالنا وأفكارنا ويشوهها عشان يهدم البلد فهذا ليس من الدين من شىء.

وأوضح الرئيس السيسى: "كنت مسئول عن المخابرات العسكرية أو الحربية والأجهزة الأمنية، خلال أحداث محمد محمود، وأقدر أقول بجلاء وثقة وأمانة وشرف إننا لم نمس مصرى واحد خلال هذه الفترة، ولكن لما دخلت العناصر أمام وزارة الداخلية سقط القتلى يوم بعد يوم لأكثر من 6 أيام، واتعملت منصة عشان تجيب باقى الدولة الأرض".

واستكمل: "كان المطلب إن المجلس العسكرى يمشى، فعشان يمشى كان مطلوب عمل حالة تخلى كل الرأى العام مش راضى ومتألم ورافض، ولازم يمشى، لأن القتل الذى يتم يجرى باسمه.. والله أنا قلت من 3 سنوات اعملوا لجنة لدراسة كل الأحداث التى تمت فى 2011 و2012 و2013 لنضعها أمامكم بأمانة وشرف لتعرفوا كيف البلدان تدمر وتضيع.

وأضاف: "رئيس الهيئة الهندسية خلال أحداث محمد محمود، قلنا له لو معلمناش فاصل بين شارع محمد محمود البلد وميدان التحرير، البلد دى هتضيع، وخلال يوم و2 و3و 4 و5، اتقفل، وانتهت أزمة القتلى، لكن الصورة التى تم تصديرها أن المجلس العسكرى قام بهذه العملية، كما تم تصدير أحداث ماسبيرو وأحداث بورسعيد، كما تصدر أن وزارة الداخلية قامت بقتل الناس فى 25، وأنا مش بزور التاريخ.

وواصل: "الوقت دا اتعملت عملية شديدة الإحكام لقتل الناس والصورة تطلع كدا والدولة تسقط، وأنا بقولكم يا مصريين حجم الخسارة من 2011 لـ 2015 حجم ضخم جدًا، وهنفضل ندفع ثمن كبير جدًا لاستعواضه، لأن الناس لم تكن تعلم قدرة تأثير شبكة التواصل الاجتماعى فى إدارة الأزمة، وكانت المطالب تلقى على الشبكة، وتاخذها وسائل الإعلام فى التوك شو بالليل عشان تبقى مطالب واجبة التنفيذ.