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حداد يشعل النيران فى مخزن جاره انتقامًا منه بطوخ

قضايا وحوادث

حريق مخزن
حريق مخزن

أحمد الشربينى

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حريق مخزن اخشاب

خلافات جيرة

أشعل حداد النيران بمخزن أخشاب ملك مزارع بدائرة مركز طوخ، انتقامًا منه بسب نشوب مشاجرة بينهما لخلافات الجيرة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تفيد بنشوب حريق بمخزن أخشاب بناحية أجهور الكبرى – دائرة المركز، حيث تبين نشوب الحريق بكمية من الأخشاب المستخدمة فى أعمال الشدات الخرسانية "20 عرق خشب" والمشونة داخل مخزن على مساحة 100 متر محاط بسور خارجى غير مسقوف ملك المدعو "اشرف. ش" 47 سنة، مزارع ومقيم أجهور الكبرى – دائرة المركز، وأتت النيران عليهم.

بالفحص تبين قيام المدعو"طارق. م" 23 سنة، حداد ومقيم ذات الناحية بإشعال النيران بالمخزن وإحداث الحريق المشار إليه، على إثر حدوث مشاجرة بينه وبين "اشرف.ش" مالك المخزن والدته المدعوة "فاطمة.م" 46 سنة، مصابة "كدمات متفرقة بالجسم".

بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين نتيجة لخلافات الجيرة، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف منهما على الآخر بالضرب وإحداث ما بهما من إصابات.

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