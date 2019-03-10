تصفية مهندس داخل موقف سيارات بالبحيرة

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أطلق مجهولون الأعيرة النارية على مهندس زراعى بالمعاش، داخل موقف دمنهور ليلقى حتفه فى الحال.

وانتقل على الفور، اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، واللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والمقدم حسن قاسم مدير مباحث دمنهور إلى مكان الحادث، وتبين قيام ملثمين يستقلون دراجة بخارية بإطلاق الأعيرة النارية على "خ .ا .ب 65 سنة، مهندس زراعى مقيم بدمنهور، مما أدى إلى مقتله.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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