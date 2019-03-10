السيسى للمصريين: "مقولتلكمش معايا سمن وعسل"

10 مارس 2019 - 11:30 ص

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سؤالاً للشعب المصري قائلاً: "هل وعدتكم بشىء وأخلفته.. أنا مقولتش معايا السمن والعسل، وراجعوا تصريحاتي"، جاء هذا السؤال تعقيبا علي أنه لم يعد المصريين بشيء وأخلفه.

وأكد "السيسي"، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، أن كل المدن الجديدة التي تنفذها الدولة ليست من ميزانية الدولة، موضحًا أنهم يمولون تلك المدن من خلال تعظيم الفائدة من قيمة أراضي الدولة بعد تطويرها.

وتحتفل القوات المسلحة والشعب المصري، بـ"يوم الشهيد"، والذي يُعتبر اعتزازًا بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن.

ويأتي الاحتفال بيوم الشهيد تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي كان يعد أحد أشهر العسكريين في النصف الثاني من القرن العشرين.