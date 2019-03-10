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رويترز:

بوتفليقة يعود إلى الجزائر.. اليوم

عرب وعالم

لا يزال الغموض يحيط بمكان تواجد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وحالته الصحية.
لا يزال الغموض يحيط بمكان تواجد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وحالته الصحية.

عبد القادر وحيد- متابعات

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رويترز

الجزائر

جنيف

بوتفليقة

العودة

لا يزال الغموض يحيط بمكان تواجد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وحالته الصحية.

وقال مصدر مطلع  اليوم الأحد، إنه يتوقع أن يعود الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى بلاده، اليوم، بعدما قضى عدة أيام في مدينة جنيف السويسرية، بحسب رويترز.

يأتي هذا عقب كشف تطبيق خاص بتتبع رحلات الطيران عن أن الطائرة الحكومية الجزائرية التي نقلت الرئيس الجزائري إلى جنيف، الشهر الماضي، غادرت الجزائر، صباح اليوم.

ونقل موقع "رويترز" عن تطبيق "فلايت رادار" أن الطائرة الحكومية الجزائرية التي نقلت بوتفليقة إلى جنيف، شهر فبراير الماضي، غادرت الجزائر وتتجه شمالا.

ولم تتحدث المصادر الجزائرية الرسمية، إلى حدود الساعة، عن تفاصيل هذه الرحلة.

وكانت تقارير إعلامية كشفت، مساء الخميس الماضي، أن الرئيس الجزائري خرج من المستشفى الجامعي في جنيف، في اتجاه مصحة أخرى أو إلى بلاده، دون تأكيد، مشيرة إلى أنه يعاني في حالة صحية حرجة.

وكانت صحيفة "تريبون دو جنيف" السويسرية قد  أكدت أن حياة بوتفليقة مهددة بشكل مستمر.

يذكر أن السلطات الجزائريةكانت قد أعلنت في فبراير الماضي،  أن بوتفليقة سافر إلى جنيف لإجراء "فحوصات طبية".

وترشح بوتفليقة، الذي يبلغ من العمر 82 عاما ويحكم البلاد منذ 1999، لولاية رئاسية خامسة أثار موجة احتجاجات، رغم محاولته تهدئة الشارع من خلال التعهد حال فوزه بالرئاسة، عبر رسالة تلاها مدير حملته، سيقوم بإجراء انتخابات مبكرة خلال عام.



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