رأيت 2 كيس لحم في غرفة بشقتى

10 مارس 2019 - 11:42 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت 2 كيس من اللحم في إحدى غرف شقتى. أرجو التأويل وشكراً.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللحمة إن كانت مطبوخة فهى رزق وفير، واللحم النيئ معاناة فى الأمور العاطفية أو سوء معاملة. وأكل اللحم النيئ يدل على الغيبة والتعرض للإحباط في تحقيق الأهداف، أو هلاك شىء تملكه، وقد يدل على الإصابة بالمرض والألم. ولحم العجل السمين يدل على استقبال بشارة كبيرة وسريعة ورزق كبير ونجاه من خوف. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

****************

أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666