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محمود بدر يتقدم بطلب إحاطة بشأن إقالة مدير معهد القلب

الحياة السياسية

وزيرة الصحة وعميد معهد القلب
وزيرة الصحة وعميد معهد القلب

متابعات- الدويني فولي

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تقدم محمود بدر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، حول أسباب إقالة الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب.

وأوضح "بدر" في طلبه، أن وزيرة الصحة كانت وجهت الشكر على أداء المعهد ومديره أكثر من مرة، لافتًا إلى التقدُم بصور من إشادات الوزيرة بالمعهد ومديره في وقت سابق.

وطالب الوزيرة ببيان حول عدد العمليات المتنوعة التي قام بها المعهد في الفترة الأخيرة ومقدار مساهمة المعهد في حملة القضاء على قوائم الانتظار حتى نستطيع كنواب معرفة هل هناك أسباب حقيقية للإقالة أم هو خلاف شخصي بين الوزير ومدير المعهد، كما يتردد بين كثير من الأطباء والمواطنين.

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