محمود بدر يتقدم بطلب إحاطة بشأن إقالة مدير معهد القلب

10 مارس 2019 - 11:49 ص

تقدم محمود بدر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، حول أسباب إقالة الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب.





وأوضح "بدر" في طلبه، أن وزيرة الصحة كانت وجهت الشكر على أداء المعهد ومديره أكثر من مرة، لافتًا إلى التقدُم بصور من إشادات الوزيرة بالمعهد ومديره في وقت سابق.



