برلمانية: التحول الرقمى بالدفاع والداخلية خطوة إيجابية لدعم الشباب

10 مارس 2019 - 11:50 ص

ثمنت الدكتورة مي البطران وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بخطوات الحكومة المصرية في التحول الرقمي ودمج التكنولوجيا الحديثة في كل قطاعاتها ومؤسساتها، لافته إلى مبادرة وزارة الدفاع في إدخال التكنولوجيا والاستفادة من التطورات الحديثة للتسهيل على الشباب، وذلك من خلال إتاحتها للمركز التكنولوجي الذي يتيح للشباب الحصول على خدمات التجنيد من خلال الموقع الإلكتروني، حيث يستطيع الشباب التقديم للإدارة العامة للتجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة من خلال تفعيل تقديم الخدمات التجنيدية عبر موقع الإدارة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

وقالت "البطران" في بيان لها اليوم، السبت، إن هذا الإجراء سوف يسهم في توفير الوقت والجهد على شبابنا من مختلف محافظات الجمهورية، مشيره إلى أهمية المركز الإلكتروني لمواكبة التطور التكنولوجي المتلاحق في دعم وتسهيل الإجراءات على الشباب و التوازن بين الحقوق التي على الشباب و على الدولة تجاههم.

وأضافت وكيل لجنة الاتصالات، إن هناك تعاون أعلن عنه مؤخرًا في سبيل تعزيز توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، بين وزارة الداخلية وشبكة فوري والذي يتيح للمواطنين سداد رسوم الحصول على كافة الخدمات المقدمة عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال شبكة فورى وتوصيلها للمنزل تيسيرًا على المواطنين، وتتضمن باقة الخدمات، استخراج فاقد الرقم القومي وشهادات الميلاد وتراخيص المركبات وخدمات الأدلة الجنائية وتصاريح العمل وسدادها من خلال فوري، فضلا عن توصيلها للمنزل في إطار سياسة الدولة للتحول الرقمي والحد من التداول النقدي تيسيرًا على المواطنين.

واختتمت وكيل لجنة الاتصالات بيانها قائلة "إن هذه الإجراءات التي تتخذها الحكومة تعد طفرة هائلة وغير مسبوقة في التحول الرقمي للخدمات المقدمة حكوميًا، والذي يتوافق مع استراتيجية للتنمية المستدامة (2030) ومواكبة التطورات التكنولوجية والتحول إلى مجتمع رقمي وتطويعه لخدمة المواطنين و خاصة الشباب منهم الذين يشكلوا القطاع الأكبر للسكان.