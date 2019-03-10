"السيسي" لـ"المصريين": "هاحاسبكم زي ما هاتحاسبوني قدام ربنا"

10 مارس 2019 - 11:50 ص

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر شهدت خلال أربع سنوات من 2011 حتى 2014، 200 مظاهرة، معقبًا: "200 مرة في 4 سنوات.. هنشتغل إمتى، هنتحرك إمتى، السياحة هترجع إمتى".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد: "هقف أدامكم يا مصريين أدام ربنا.. وهحاسبكم زي ما بتحسبوني".

وتحتفل القوات المسلحة والشعب المصري، بـ"يوم الشهيد"، والذي يُعتبر اعتزازًا بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن.

ويأتي الاحتفال بيوم الشهيد تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي كان يعد أحد أشهر العسكريين في النصف الثاني من القرن العشرين.

وشارك الفريق أول عبد المنعم رياض، في حروب عدة من بينها حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثي على مصر عام 1965، وحرب الاستنزاف حتى استُشهد في التاسع من مارس عام 1969، عندما قرر أن يتوجه إلى الجبهة للوقوف على نتائج المعركة عن قرب، ومشاركة الجنود مواجهة الموقف.

وتزامنًا مع الاحتفال بالذكرى السنوية ليوم الشهيد، نشر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، 7 فيديوهات جديدة إحياءً لذكرى شهداء الوطن الذين ضحوا بأنفسهم دفاعًا عن مصر ضد الإرهاب .