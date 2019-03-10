  • الأحد 10 مارس 2019
  • بتوقيت مصر04:28 م
بحث متقدم
ارتفاع درجات الحرارة

«الأرصاد»: ارتفاع جديد بدرجات الحرارة غدا

محاكمة مرسى

مرسي: احنا موجودين ولم نفر "

داسة البابا تواضروس الثاني

حقيقة عزل البابا تواضروس من منصبه

السيسى

الرئيس:مرتبات الجيش والشرطة متواضعة..ومحدش طلب زيادة

سقوط طائرة إندونيسية

مصرع 6 مصريين فى طائرة إثيوبيا المنكوبة

لافتة لصلاح

"صلاح" يتصدر التظاهرات ضد ترشح بوتفليقة

اللواء كامل الوزير يزور الفرافرة غدًا

قرار جديد من الرئيس بشأن اللواء كامل الوزير

التليفزيون الجزائري يُرجح وفاة جميع ركاب الطائرة المفقودة

وفاة جميع ركاب الطائرة الإثيوبية المنكوبة

المغامسي

المغامسي يثير الجدل حول حديث نبوي عن "اليهود"

السيسي

السيسى للمصريين: "مقولتلكمش معايا سمن وعسل"

"السيسي" لـ"المصريين": "هاحاسبكم زي ما هاتحاسبوني قدام ربنا"

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

"عكاشة": مصر ستصبح من أكبر 7 اقتصاديات بالعالم

#

تصريحات مثيرة لـ"أديب" بشأن سعر الدولار.. هذا ما قاله

#

الرئيس للمصريين: "هعزمكم في توشكي إبريل المقبل"

#

حساسين: اللي مينفذش المطلوب يستقيل يا ريس

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر شهدت خلال أربع سنوات من 2011 حتى 2014، 200 مظاهرة، معقبًا: "200 مرة في 4 سنوات.. هنشتغل إمتى، هنتحرك إمتى، السياحة هترجع إمتى".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد: "هقف أدامكم يا مصريين أدام ربنا.. وهحاسبكم زي ما بتحسبوني".

وتحتفل القوات المسلحة والشعب المصري، بـ"يوم الشهيد"، والذي يُعتبر اعتزازًا بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن.

ويأتي الاحتفال بيوم الشهيد تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي كان يعد أحد أشهر العسكريين في النصف الثاني من القرن العشرين.

وشارك الفريق أول عبد المنعم رياض، في حروب عدة من بينها حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثي على مصر عام 1965، وحرب الاستنزاف حتى استُشهد في التاسع من مارس عام 1969، عندما قرر أن يتوجه إلى الجبهة للوقوف على نتائج المعركة عن قرب، ومشاركة الجنود مواجهة الموقف.

وتزامنًا مع الاحتفال بالذكرى السنوية ليوم الشهيد، نشر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، 7 فيديوهات جديدة إحياءً لذكرى شهداء الوطن الذين ضحوا بأنفسهم دفاعًا عن مصر ضد الإرهاب .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخِلافةُ عِند الإسلاميين وعوَام المُسْلمين.. هُناك فرق!

محمود سلطان

طاب جنانك

فراج إسماعيل

شهداء مصر

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الاحتلال يعتقل طفلين فلسطينيين عقب خروجهما من «الأقصى»
» قرار جديد من الرئيس بشأن اللواء كامل الوزير
» "شربة ماء" تحرج مغنى راب على الهواء
» شاهد.. 11 ألف يورو لدفن الميت في هذه الدولة
» حقيقة زواج هيفاء وهبي سرًا
» إصابة 28 شخصًا فى حريق مصنع للألبان بالإسكندرية
» مصرع 3 فتيات شقيقات فى المنوفية
» إخلاء مدرسة بـ"الأقصر" بعد اندلاع حريق بها
» كلاب شرسة تفترس طفلًا بالتجمع
» مرسي: احنا موجودين ولم نفر "
» حاخامات البساتين

استطلاع رأي

هل تتوقع نجاح تجربة "التابلت" بالمدارس؟

  • مغرب

    06:04 م

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك
فحص 7 شقق مفروشة للتأكد من ترخيصها بالمنيا
ساعاتي