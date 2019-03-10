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وزيرة السياحة تلتقى المدير التنفيذى للمجلس العالمي للسياحة المستدامة

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وزيرة السياحة
وزيرة السياحة

أمينة عبد العال

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خلال مشاركتها في بورصة برلين السياحية المنعقدة خلال الفترة من 6- 10 مارس الجارى بالعاصمة الألمانية برلين، التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في الجناح المصري، راندي درباند المدير التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة المستدامة، في حضور أعضاء اللجنة الإشرافية لبرنامج شهادة النجمة الخضراء، الذي يضم في عضويته شركتي ترا?كو وأوراسكوم، ووكالة السفر و السياحة العالمية، وتويTUI ، والسيد ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، والمهندس عماد حسن مستشار الوزيرة للسياحة المستدامة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة ضرورة رفع درجة الاعتراف الدولي ببرنامج شهادة النجمة الخضراء من قبل المجلس العالمي للسياحة المستدامة وكيفية ادارته حتي يصبح بديلا للشهادات الدولية الآخري التي يعتمدها المجلس.

كما تم التأكيد على اهتمام الوزارة بالتوسع في عدد الفنادق التي تمتثل لمعايير السياحة المستدامة لمواكبة المتغيرات العالمية في صناعة السياحة، وهو أحد المحاور الرئيسيّة لبرنامج الإصلاح الهيكلي الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة.

جدير بالذكر أن برنامج النجمة الخضراء هو برنامج مصري صُمِمَ لتمييز الفنادق التي تمتثل لمعايير السياحه المستدامة المعترف بها دولياً من المجلس العالمي للسياحة المستدامة (GSTC).


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