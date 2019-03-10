الرئيس يصدر قرارًا مهمًا بشأن متعاطي المخدرات أثناء العمل

10 مارس 2019 - 11:56 ص

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بإنهاء خدمة من يتعاطى مخدرات علي الفور، وذلك وفقًا لقانون الخدمة المدنية الذي وافق عليه البرلمان، جاء هذا القرار على خلفية حادثة قطار محطة مصر، والتي راح ضحيتها عشرات من المواطنين.

وأضاف "السيسي" خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد: "ينفع واحد واخد استروكس، ويركب قطار، ويبقى صاروخ على الأرض، ويضيع الناس".

وتحتفل القوات المسلحة والشعب المصري، بـ"يوم الشهيد"، والذي يُعتبر اعتزازًا بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن.

ويأتي الاحتفال بيوم الشهيد تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي كان يعد أحد أشهر العسكريين في النصف الثاني من القرن العشرين.

وتزامنًا مع الاحتفال بالذكرى السنوية ليوم الشهيد، نشر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، 7 فيديوهات جديدة إحياءً لذكرى شهداء الوطن الذين ضحوا بأنفسهم دفاعًا عن مصر ضد الإرهاب.