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التشكيل المتوقع للزمالك أمام جورماهيا الكيني

الرياضة

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استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى لفريق الزمالك، على تشكيل فريقه في مواجهة الليلة أمام فريق جورماهيا الكيني، ضمن الجولة الخامسة لمجموعات كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

من المتوقع أن يكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش".

خط الدفاع: عبدالله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز.

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد- يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد مصطفى "زيزو" - حميد أحداد.

خط الهجوم: عمر السعيد.


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