أول تعليق من "الوزير" على توليه وزارة النقل

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وزير النقل

الهيئة الهندسية

كامل الوزير

الندوة التثقيفية

علق اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على تعيينه وزيرًا للنقل، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة احتفالاً بيوم الشهيد، قائلا: "ده طوق على رقبتي وسأثبت لكل المصريين إننا مش وحشين".

وقال "الوزير": "إحنا ناس وطنيين ومحترمين.. وأنا مش هنام هيلاقوني وسطهم في الفجر والصبح وبالليل، ويوم الجمعة"، مشددًا أنه سيثبت للعالم أنه عندما تتوفر القيادة السياسية الواعية للمصريين، فأنهم قادرون على تحقيق الأفضل.

وتحتفل القوات المسلحة والشعب المصري، بـ"يوم الشهيد"، والذي يُعتبر اعتزازًا بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن.

ويأتي الاحتفال بيوم الشهيد تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي كان يعد أحد أشهر العسكريين في النصف الثاني من القرن العشرين.

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