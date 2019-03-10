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إصابة 28 شخصًا فى حريق مصنع للألبان بالإسكندرية

قضايا وحوادث

حريق مصنع منظفات بالإسكندرية
حريق مصنع منظفات بالإسكندرية

أحمد الشربينى

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أصيب 28 شخصًا باختناقات إثر اندلاع حريق هائل بمصنع للألبان بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية.

وردت معلومات لمدير أمن الإسكندرية من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد اندلاع حريق بمصنع للألبان بمنطقة غيط العنب، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها بعد الدفع بـ 12 سيارة إطفاء.

وتبين من المعاينة نشوب حريق بمصنع ألبان، منتهي ترخيصه منذ عام 2018، ويقع على مساحة 300 متر تقريبا، مكون من طابق أرضى وطابقين علويين، غير مستوفى اشتراطات الأمن الصناعي.

تسبب الحريق في إصابة 28 شخصا من قاطني العقارات المجاورة باختناقات إثر تصاعد الدخان، وتم إسعاف 22 شخصا منهم بموقع الحادث، ونقل 5 حالات إلى مستشفى الجمهورية، وحالة واحدة لمستشفى جمال حمادة.


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