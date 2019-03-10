الزمر: "رحم الله شهداء الجيش"

10 مارس 2019 - 12:34 م

ترحم عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، على شهداء الجيش الذين سقطوا وهم يدافعون عن الوطن.

وكتب الزمر على حسابه في تويتر: "في ذكرى يوم الشهيد9 مارس، أترحم على كل من سقط من زملائي دفاعًا عن الوطن في حرب الاستنزاف، وحرب السادس من أكتوبر".

وأضاف: "كما أترحم على كل من سقط وهو يدافع عن قضية عادلة، أو يطالب بحق مشروع.. يوم الشهيد".

يذكر أن القوات المسلحة، تحتفل في التاسع من مارس، كل عام بـ"يوم الشهيد"، والذي يعتبر اعتزازًا بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن.

ويتزامن الاحتفال بيوم الشهيد مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي كان يعد أحد أشهر العسكريين في النصف الثاني من القرن العشرين.

وشارك الفريق عبد المنعم رياض، في حروب عدة من بينها حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثي على مصر عام 1965، وحرب الاستنزاف حتى استشهد في التاسع من مارس عام 1969، عندما قرر أن يتوجه إلى الجبهة للوقوف على نتائج المعركة عن قرب، ومشاركة الجنود مواجهة الموقف.