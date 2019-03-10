"صلاح" يقود تشكيل ليفربول بحثاً عن الصدارة اليوم

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صلاح يفاجيء ليفربول بطلب صادم

يلتقي في تمام الثانية بعد ظهر اليوم فريق ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع نظيره بيرنلي على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود "صلاح"، تشكيل ليفربول في اللقاء، حيث يعتمد الألماني يورجن كلوب على طريقة 4-3-3 ويتكون التشكيل المنتظر من:

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو.

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