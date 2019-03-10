بث مباشر.. مباراة ليفربول "صلاح" وبيرنلي

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محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة البث المباشر للقاء ليفربول وبيرنلي في الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
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مغرب
فجر
04:54
شروق
06:17
ظهر
12:10
عصر
15:32
18:04
عشاء
19:34