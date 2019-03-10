المغامسي يثير الجدل حول حديث نبوي عن "اليهود"

10 مارس 2019 - 01:13 م

أثار الداعية السعودي صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الجدل مجددًا، حول شرحه للحديث النبوي "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب".

وأضاف المغامسي خلال استضافته ببرنامج "الأبواب المتفرقة"، على قناة mbc أن الحديث صحيح، لكن ليس المقصود منه الإخراج كلية، ولكن ألا يكون لهم سلطان ظاهر في جزيرة العرب، يعني ألا يكون لهم سلطان ظاهر في جزيرة العرب، أمام في ما يخص معاشهم وقدومهم وخروجهم من الجزيرة العربية فلا يوجد في الكتاب والسنة ما يمنع ذلك.

وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه مات ودرعه مرهون عند يهودي، ولم يكن هذا ليتم، لولا أنه كان هناك بيع وشراء، وأن هذا اليهودي كان له "دكان" – متجر، ويسكن بين المسلمين ويعرفونه ويبيعون ويشترون منه.

كما أن الحديث لا ينفي التواصل بين المسيحيين واليهود، قائلا: "لا تستطيع أن توصل دينك إلى الناس إلا أن تأتيهم أو يأتوك".

وأضاف أنه لن تستطيع أن توصل دينك للناس دون أن تأتيهم أو يأتوك، وأن الكثير من المشركين على طيلة قرون يتواجدون بين المسلمين.

وأشار إلى أن هناك من يقول بحرمة ذلك، ويمكث على ذلك سنين، وفي النهاية قد يصيبه مرض فيأمر أهله وذويه أن يذهبوا به للعلاج إلى بلاد كان يرى حرمة التعامل معها.

يذكر أن المغامسي كان قد أثار جدلاً واسعًا عقب فتواه بأن الذبيح هو سيدنا إسحاق، وليس سيدنا إسماعيل -عليهما السلام-.

وعن سبب تأكيده لذلك كشف المغامسي عن أنه ليس هناك نص قطعي في القرآن الكريم يؤكد من هو "الذبيح" إسحاق أم إسماعيل عليهما السلام.

وأضاف أنه روي عن علي بن أبي طالب، وابن عباس وقول العباس بن عبد المطلب أن الذبيح هو إسحاق.

كما روي بالسند الصحيح عن عبد الله بن مسعود قيل له يا ابن الأشياخ الكرام فقال لا ذاك نبي الله يوسف ابن نبي الله يعقوب ابن (ذبيح الله إسحاق) ابن خليل الله إبراهيم، مضيفا: "أنا أرى أن الذبيح هو إسحاق.