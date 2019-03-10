السياحة: سيارات احتياطية بمصر والسعودية والأردن للتدخل في الطوارئ

10 مارس 2019 - 01:18 م

أكد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن الحج البري يقتصر تنظيمه فقط على شركات السياحة وهو الأقل سعرًا في الحج المصري بأكمله رغم أنه يتمتع بالعديد من المميزات التي توفرها شركات السياحة بعضها نفس الخدمات التي تقدم لحجاج الأربع والخمس نجوم.

وأشار إلي أن وزارة السياحة وغرفة الشركات تولي اهتمامًا كبيرا للحج البري باعتباره حج البسطاء، موضحًا أن برامج الحج البري السياحية تضمن وسائل نقل متميزة مصاحبة للحاج طوال رحلته، وبموديلات لا تقل عن عام 2010، ويتم فحصها بمراكز الفحص التابعة لوزارة الداخلية ويكون السائق معتمدًا من وزارة السياحة ولدينا كل المعلومات الخاصة به، إلى جانب المرافق المتخصص صاحب الخبرة في التعامل مع المواقف المختلفة.

ولفت إلي وجود سيارات احتياطي في مناطق مختلفة داخل الأراضي المصرية والأردنية والسعودية يمر بها الحج البري للتدخل الفوري في حالة أي عطل أو طارئ وهناك تنسيق تام بين السلطات في الدول الثلاث لتوفير كل سبل الراحة والأمان لحجاج البري

وقال رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، أن مدة برنامج الحج البري من 18 إلى 20 يومًا، ما يمنحهم فترة كافية للتمتع روحيًا بالأماكن المقدسة، والعبادة وأداء المناسك، مشيرًا لوجود مشرف مرافق لكل مجموعة يتولى التوعية الدينية بخطوات أداء المناسك والأسلوب.

وتابع أن أسعار الحج البري تتناسب مع كل الشرائح في المجتمع خاصة المواطن البسيط، علاوة على أن المشرفين التابعين للشركات يتولون إنهاء الإجراءات نيابة عن الحاج، ويتضمن برنامج الحج البري الكثير من الخدمات المختلفة للحاج بداية من الوجبات الساخنة والمشروبات طوال الرحلة نهاية بالسكن والتنقل بجانب خيام مميزة ومجهزة للحجاج بالمشاعر المقدسة بنفس الخدمات.

وتقدم شركات السياحة ميزة كبري للحج البري تجعله يقترب من البرامج السياحية المرتفعة وهي ما يعرف بالتحسين حيث يقيم الحاج لعدة أيام بفنادق الخمس نجوم القريبة من المسجد الحرام والتي تقدم بوفيه مفتوح خلالها وقال أن العام الماضي كانت حصة الحج البري 12 ألف تأشيرة، تقدم لها 40 ألف مواطنا، متوقعًا تزايد الإقبال خلال العام الحالي، مشيرًا إلي أن الحجاج البري يتمتعون بتأمين طبي مماثل لباقي البرامج سواء 4 أو 5 نجوم، ولكن يزيد الحج البري في وجود تأمين إضافي على الأتوبيس، وتبدأ أسعار الحج البري من 53 ألف جنيه.