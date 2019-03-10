وزير المالية يطمئن المصريين: "الجنيه بخير"

10 مارس 2019 - 01:31 م

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن البنك المركزي المصري حقق كل ما هو ضمن برنامج إصلاح السياسات النقدية، لافتًا إلى أن آثار ذلك انعكست بشكل واضح في الشارع على عكس ما كان يشاع، قائلاً: "الجنيه المصرى بخير، ومعدل الفائدة انخفض 1%، رغم أن خفض معدل الفائدة يؤثر على سعر الصرف".

وتابع وزير المالية: "إن لم نكن حققنا المستهدفات لما كنا صرفنا الشرائح الخمس من قرض صندوق النقد، هناك دول لم تتمكن من استكمال برامجها، وبآخر شريحة وآخر مراجعة نكون حققنا برنامج إصلاح اقتصادي بنجاح، لقد تعرضنا لنفس الضغوط التي تعرضت لها الكثير من الدول لكن تمت إدارتها بنجاح".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن، لمناقشة طلب الإحاطة الموجه للدكتور محمد معيط وزير المالية، المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن عدم وضوح خطة الحكومة في التعامل مع اشتراطات قرض صندوق النقد الدولي، فيما يتعلق بالسياسات النقدية وأسعار المحروقات وأطروحات الشركات.